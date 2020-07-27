周杰倫（周董）26日直播處女秀，表演酷炫魔術並與粉絲互動，半小時被「斗內」2500萬元人民幣（約1億元台幣）！天王首次直播就躍升成為超級網紅。值得一提的是，周董直播時身上所穿的黑色T恤，正是5歲女兒Hathaway的畫作。

周董的母親葉惠美是美術老師，她發現兒子的興趣不在畫畫上，而讓他轉學鋼琴，造就他成為歌壇天王。其實周董私下也喜歡畫作，會陪母親一起去看畫展，也會買名畫掛在家裡，營造藝術氛圍，他認為小孩子不一定要書讀好，但必須有一門特長，因此讓小孩學習畫畫和音樂才藝。

女兒Hathaway遺傳了奶奶的藝術細胞，3歲時就在家中牆壁上塗鴉畫了全家福，這回拿蠟筆畫出心目中的公主，被周董拿來做成潮牌T恤，穿在身上代表了爸爸的驕傲。對此，周董的潮牌PHANTACi 說，這系列的T恤名叫「Hathaway World 海瑟薇的異想世界」，第一波4款賣得不錯，第二波會在秋天上市。

周董上月在快手平台開帳號「周同學」，當時許諾關注人數破千萬就開直播，沒想到迅速突破三千多萬人，他昨履行承諾直播變魔術，把硬幣變出愛心和字母Ｊ，為此特別訓練了二十幾天，務求完美呈現，而他原本和蕭敬騰約定收工後去打籃球，蕭敬騰去找他時，也一時興起扮服務生入鏡成為驚喜嘉賓，

周董人氣驚人，首次開直播就吸引粉絲觀看人數破6800萬，許多藝人好友也上線觀看，鋼琴家郎朗打賞40萬元人民幣（約167萬元台幣），王祖藍豪刷700支穿雲箭，約20萬元人民幣（約83萬元台幣），短短半小時就累了約1億元台幣的禮物打賞。

周董向來愛心不落人後，對於直播賞金，他所屬的杰威爾音樂表示：「杰倫在進行這次快手直播之前就與公司討論決定了，歌迷觀看此次魔術直播donate(斗內）的收入會全數交由合作方快手代為處理，捐作公益。」

周杰倫日前在IG秀出女兒的畫作。（翻攝IG）

(中時 )