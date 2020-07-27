受到新冠肺炎疫情影響，揚明光(3504)今年上半年再陷入虧損，揚明光今年上半年稅後虧損為1.21億元，年衰418.4%，每股淨損為1.06元，揚明光總經理徐誌鴻表示，由於客戶第3季及第4季看不清楚，不知道怎麼下單，第3季除取像光學產品出貨可望較第2季成長及光學元件產品出貨可望持平，微投光機、電視牆及3D列印產品出貨將較第2季衰退，第4季因看不太到，營運不太樂觀。

揚明光今天下午舉行法說會，新冠肺炎疫情先從大陸擴散至歐美及全球，致使揚明光今年上半年業績再陷虧損谷底，揚明光第2季合併營收為10.62億元，季增52.4%，年減9.9%，營業毛利為2.03億元，季增82.9%，年減24.5%，單季合併毛利率為19.1%，季增3.2個百分點，年減3.7個百分點，營業淨損為3700萬元，季增64.4%，年減470%，單季稅後淨損為3600萬元，季增57.6%，年減209.1%，單季每股淨損為0.31元；累計上半年合併營收為17.59億元，年減27.8%，營業毛利為3.14億元，年減37.3%，合併毛利率為17.8%，年減2.8個百分點，營業淨損為1.42億元，年減1046.7%，稅後淨損為1.21億元，年衰418.4%，每股淨損為1.06元。

就產品來看，今年第二季微投光機出貨因大陸缺工且關鍵材料缺料，年減5%，取像光學產品受歐美日疫情影響，年減約20%，電視牆及3D列印產品與去年同期相當。

徐誌鴻表示，今年上半年微投產品較去年大幅下滑，除了疫情影響，另外一個原因就是過去主力客戶採取自製策略，造成公司失去大部分收入，雖然公司開拓其他客戶，但大陸整體市場萎縮，其他客戶是新進者，需求減緩致使銷售受到阻礙，而原來客戶是領導品牌，市佔率反而是擴張的，公司為降低衝擊，持續在產品上提升技術門檻，如：震動裝置，揚明透過設計及製程做到其他供應商難以提供的精準度，成為公司領先優勢，而公司也將這個優勢拓展到其他應用市場，包括：白色家電及智慧機器人等，目前智慧機器人已有進展，有機會在明年第1季進入量產，初估明年可有1%到3%營數貢獻，至於白色家電部分亦已有產品運用投影技術，如：洗碗機，可以透過提高「顯示部分」的質量跟效果，觀看洗碗機運轉狀況，未來像洗衣機及電冰箱都有機會採用。

在車用產品部分，目前揚明光車用主力產品為抬頭顯示器、智慧頭燈及光達等，徐誌鴻表示，今年雖然全球車市不佳，但公司的光達產品已開始出貨，一個客戶約佔上半年營收1.8%，優於公司原預估的1%，就訂單來看，下半年需求比上半年更強勁，另一個被收購的客戶量產時程未變，希望明年客戶產品可以加入，預估2022年光達產品將成為不可忽視的產品線，至於智慧頭燈，主要的Tier 1廠公司都有拿到案子，今年車用產品約佔2%到4%，至於未來很難預估，因為希望所有的產品線都能成長。

展望第3季，揚明光財務長張雅容表示，由於取像光學需求進入銷售旺季，且居家安控也有新鏡頭加入量產，預估出貨可望較第2季成長，微投光機因大陸客戶銷售實績不如預期，第3季備貨保守，預估出貨將較第2季減少，電視牆及3D列印產品主要銷售區域在歐美及日本，預估將較第2季減少，至於光學元件則是持平。

在孟加拉廠部分，徐誌鴻表示，由於孟加拉當地疫情嚴重，目前孟加拉廠區員工採分時上班讓工廠運作，產能受到相當大影響，公司將部分訂單移至大陸等其他地區，待疫情控制後再逐步恢復，長期還是希望能藉由當地的生產成本優勢，為公司創造獲利。

徐誌鴻表示，第2季主力產品銷售狀況不好，且客戶因第3季及第4季看不清楚不知道怎麼下單，而第4季又看不太到，不太樂觀，不過公司將持續深耕各大產品線，並加速商品化，希望能以揚明光的技術實力，搶攻AR/VR、穿戴裝置、3D列印及車用等領域。

(時報資訊)