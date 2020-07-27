陳爸爸氣憤表示，他在樂園內發現器材保護設施有脫落、螺絲外露狀況（投訴者提供／戴上容新北傳真）

6歲陳小妹本月5日與媽媽前往淡水某賣場中的親子樂園玩樂，疑似裸露的螺絲割破頭滿頭鮮血送醫縫3針，事後業者僅撥2通電話慰問，陳小妹家人淚訴，孩子內心受創不敢一人獨處，業者消極態度令人心寒，決定提告「過失傷害」；記者親訪營業場所，業者皆不回應。

陳姓爸爸控訴，陳小妹與媽媽5日下午前往試營運的親子樂園玩樂，妹妹晚間6時許疑被裸露的螺絲割傷左側頭部，鮮血狂冒染紅衣服奔向媽媽，最後緊急叫救護車送往醫院縫合3針，事發後女童身心飽受煎熬，不敢獨處，人生第一場的幼稚園畢業典禮，最後由媽媽用大蝴蝶結遮住傷口，掩蓋女童內心難過。

陳姓爸爸指控，事發當下，工作人員陪同就醫也承諾會賠償醫藥費用，樂園督導隔日致電關切，拖了一週後才又聯絡說願意包紅包致意，陳爸爸強調「我們不是要敲竹槓」是認為業者態度消極，令人很心寒。

陳爸爸氣憤表示，事後前往樂園想調閱監視器，想了解女兒究竟為何受傷，業者卻說沒錄下經過，他則在樂園內發現器材保護設施有脫落、螺絲外露狀況，今(27)日決定向業者提告「過失傷害」。

該賣場營業部姜姓督導回應，後續將持續督導業者設備，業者也有說願意支付10倍的醫藥費給陳小妹，至於為何監視器沒錄下整起過程，姜員回應，監視器攸關個資才會沒有錄下來；記者親訪親子樂園，在場工作人員表示，僅是支援人員不能回應，親子樂園業者至截稿前皆無回應。

(中時 )