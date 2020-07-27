生安婦產小兒科醫院引進「海扶刀」儀器，成為女性解決肌瘤新福音。（柯宗緯攝）

生安婦產小兒科醫院引進「海扶刀」儀器，成為女性解決肌瘤新福音。（柯宗緯攝）

高雄武姓婦人罹患子宮肌瘤，為生第2胎，「海扶刀無創子宮肌瘤消融術」。她笑稱，手術時完全不會痛，還玩手機打發時間，最後成功保住子宮，緩解經痛症狀，術後4個月順利誕生「海扶寶寶」，令她相當驚喜及感恩。

收治這名婦人的生安醫院總監吳昆哲指出，適孕女性平均2成有子宮肌瘤，尤以50歲以上更年期前，更高達9成。如果是肌瘤是良性，還不用太緊張，若是惡性肌瘤持續惡化恐危及生命。

吳昆哲表示，目前治療大多以手術摘除為主，肚皮免不了要挨刀。新興療法則是「海扶刀無創子宮肌瘤消融術」，透過高能聚焦超音波，患者在清醒下，不用深度麻醉，以超音波消融肌瘤，沒有傷口、不會出血，風險降低外，還可保住子宮，不影響生育。

吳昆哲提到，「海扶刀」缺點是價格偏高，區域醫院1次16萬元起跳，而醫學中心更高達30萬元。目前他已收治做過超過100例，手術基本上不困難，但並非人人適用，術前需加以評估，像是有大疤、抽脂者都不適合。

武姓婦人長期備受肌瘤所苦，原本擔心再也無法受孕，所幸透過「海扶刀」無創治療，化解內心憂慮，術後也改善腰酸、經痛等症狀，最開心的是，今年4月自然產下寶寶。

(中時 )