高雄真水2020夏季系列活動「孩子們的夏天」近日在完美落幕，現場找來大、小提琴演奏。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄真水2020夏季系列活動「孩子們的夏天」近日在完美落幕，現場找來大、小提琴演奏。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府迎接國旅市場，夏季推出「高雄真水」系列活動，上周末舉辦「孩子們的夏天」三輪餐車市集在愛河畔完美落幕，兩天吸引6萬遊客。8月由「愛河水漾嘉年華」接棒，祭出水上挑戰賽外，樂團宇宙人等歌手輪番獻唱。

高市觀光局代理局長邱俊龍表示，今年每周末定期在愛河舉辦三輪餐車假日市集，已成高雄觀光品牌指標之一。為吸引更多民眾前來，推出「孩子們的夏天」主題活動，聚集超過60攤餐車美食、手作商品，以及大小提琴音樂演奏。

邱俊龍指出，後續備受期待的「愛河水漾嘉年華」，8月1日至9日每周六、日在願景橋旁登場，搖滾天團宇宙人領銜開唱，愛河餐車市集首度移至願景橋場域辦理，周邊還有手作體驗，及免費「水上挑戰賽」，包括獨木舟、立式划槳、火鶴船。

觀光局也順勢推出「河畔小旅行」，分為自由行及團體遊程，帶民眾走訪駁二、大港橋、西子灣、願景橋、白色戀人貨櫃、中都溼地等景點，原價1000元，三倍券優惠促銷888元。

高市觀光局7月推出「高雄真水」系列活動一路玩到9月，以蓮池潭、愛河、旗津3大水域，作為6大活動主場，搭配三倍券更有多項優惠，盼搶客到高雄玩水消暑解熱。

(中時 )