吸食笑氣造成的社會問題層出不窮，桃園市議員梁為超爆料，有業者在臉書上販售笑氣，標榜「以振興券消費笑氣3000元、買2送1」廣告，痛批桃園市曾發生少女吸用笑氣導致死亡案例，至今還是無法可管，到底還要「笑」死多少人，不知政府何時才會動起來。

梁為超表示，笑氣隨意販售購買問題非但沒有改善，反而變本加厲，賣笑氣的業者，看準振興三倍券的商機，在臉書上打出「即日起使用振興券消費（笑氣）3000元，買二送一」，價碼是1支1600元、2支3000元、3支4500元，末尾還寫「想舒服用振興券直接叫起來」。

中壢警分局對此回應，目前雖然沒有法條可針對業者依法送辦，但持續監控網路或實體商家買賣行為，對於買家可依社會秩序維護法條送辦。為防堵青少年濫用吸食行為，環保署也宣布，將把「笑氣」列管為第一個「關注化學物質」，未來跨部會聯手管制，除要求製造、輸入及販賣業者應取得核可、申報交易資料外，並禁止於網購平台交易。在7月21日正式預告後，經研商公聽，預計將於10月底前正式公告，公告後相關加嚴管制立即生效。

此法條將祭出重罰，若致人於死或危害人體健康等，則加處相關刑事責任，吸食笑氣者以「無照運作」處理，將挨罰3到30萬元，若致人於死或危害人體健康等者，最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高1000萬元。

(中時 )