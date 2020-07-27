台積電市值、股價今(27日)雙創歷史新高，拉抬台股勁揚，台股今終場收在12588.30點，也創下歷史最高收盤價位。而消息曝光後，有網友對此就到PTT上PO文詢問，「那麼台積電是走對了哪一步？才有今天非凡的成果？」貼文也掀起網友們熱烈討論。

受到台積電美國存託憑證（ADR）強漲的激勵，台股今由台積電漲停帶動，終場收在12588.30點，創下歷史最高收盤價位。有一名網友在PTT上以標題「台積電是走對了哪一步？」向大家提問，並寫下台積電堪稱台灣之光、護國神山，對於一個彈丸之地人口基數又少，又沒有天然資源的海島來說

，實在是一件奇蹟。

原PO認為想必過程有許多關鍵的抉擇點，也很好奇「那麼台積電是走對了哪一步？才有今天非凡的成果？有沒有八卦？」

這篇文章曝光後，有不少人都紛紛留言表示，「根留台灣」、「創辦的時候就不一樣了，他的點是製造不設計，光這點在當時就讓眾多大廠找他製造了」、「台積不用背負政治包袱，大勝國營企業」、「差在沒有出走，靠這次疫情，技術應該會再領先1年」、「夜鷹部隊」。

(中時新聞網)