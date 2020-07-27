公視總經理曹文傑及執行副總經理謝翠玉，今（27）日因國際英語影音平台計畫程序惹議而請辭。曹文傑與謝翠玉也在下午隨即致信給公視全體同仁，回首任職以來的點滴，強調「我們主動提出來，是表示我們的態度。4年來，我們只有責任、沒有戀棧。」

將於明年開播的國際英語影音平台，日前因有公視董事爆料該計畫未經董事會審理，且疑為文化部授意公視辦理，而引發國際平台恐淪為大外宣管道的爭議。今日董事會也分別針對程序問題及是否通過該計畫為討論主軸。最後由曹文傑與謝翠玉為程序爭議請辭負責，國際平台計畫則由11比4的比數通過。

公視全體員工所收到的信件署名為曹文傑、謝翠玉及公視董事長陳郁秀三人。內容中提及，過去不斷倡議台灣應該有國際頻道，現在總算預算有眉目，籌設的可能時機也成熟，公共電視當仁不讓，積極爭取，就是此事的本質。並向同仁呼籲，「千萬不要因為一些錯誤的訊息、片段的資料以及過多的擔心讓原本的一件美事，瞬間變色。」

信件中也詢問公視同仁，「你們覺得你們會做大外宣嗎？關於公廣獨立自主，不受政府控制的公廣精神，別說有公視法規範與各式監督，我們認為早已內化成為公視同仁思想與行為的一部分，我們深具信心，部分董事的不斷宣示與標榜，我們感謝提醒。」

三人期待，藉由國際平台專案，公視能夠有資金與人力的挹注，在數位科技的發展洪流中，跟上時代的腳步。總經理與副總僅任職也到7月31日止。「雖說4年來我們受到的攻訐、抹黑不知凡幾，但我們從來不記仇、不攻擊、不回應。我們的階段任務已完成，4年來公視已打響品牌，獲得民眾的喜愛，也培養了許多優秀人才，公視目前正站在邁向國際的重要關鍵，希望大家繼續堅定信心擁抱台灣民眾，邁向國際！」

(中時 )