原定7月24開幕的2020年東京奧運會，受到新冠肺炎疫情影響而被迫到明年，雖然東京都在24日當天放煙火祈禱疫情能盡快過去，但已建蓋好的場館卻是異常冷清，甚至還傳出雜草叢生，讓外界不禁感慨萬分。

本應是全球注目焦點的東京奧運會，沒想到卻因為疫情肆虐全球導致這場盛會會落得如此下場。眼看著世紀疫情還沒有趨緩的態勢，不少專家認為東京奧運恐怕無法如期在明年舉辦，就連日本高達7成的民眾也不看好。

根據日本媒體報導，國立競技場(田徑)在封館的狀態下周邊人煙稀少，東京體育館(桌球)、代代木體育館(手球)更是連奧運的五環標誌都沒有掛上。位於東京都江東區的有明ARINA場館(排球)自今年2月開館以來，也只辦過幾場音樂會。但隨著疫情爆發，如今這裡被寫著「安全第一」的牌子包圍了起來，外人根本無法隨便出入；至於舉行BMX賽車項目的場館裡則是雜草長得比人還高。

當前疫情籠罩的東京都絲毫感受不到奧運會的氣氛，就連銀座與東京火車站等人潮眾多的地點也看不到奧運會相關宣傳標語和旗幟。

1960年東京奧運讓日本成功復甦，進而走向快速成長的道路，相隔64年東京再次取得舉辦奧運的權利，沒想到新冠肺炎打亂了日本想要再創奇蹟的夢想，還有可能一舉重挫日本經濟，來回之間猶如天壤之別。

(中時 )