生命力異常頑強，時常出沒在深夜裡的巷弄、水溝蓋上的蟑螂，是許多人害怕的，其中以「會飛的蟑螂」最可怕，只要拍動翅膀便可讓人嚇得驚慌失措。但許多民眾以為，會飛的蟑螂是懷孕的母蟑螂，對此，環保署解答，其實蟑螂並不愛起飛，只有在「受驚擾、長距離移動，或雄蟑螂追求雌蟑螂時才會飛行。」

據環保署網站指出，蟑螂大多是屬於爬行性昆蟲，有的蟑螂翅膀甚至已經退化，蟑螂的前翅已經「革值化」變得比較硬有保護作用，所以很難打死，後翅比較薄還是保有飛行功用，不過基本上蟑螂是已經很少會起飛了，若蟑螂飛向你，恐怕是飛行失控所造成的。

至於家中蟑螂大多從何而來，環保署表示，蟑螂喜歡潮溼溫暖的縫隙，可多注意流理台、浴室的出水口等等潮濕通道。環保署也進一步表示，蟑螂是雜食性昆蟲，並不會特別嗜好咬人，但是因其喜歡澱粉及糖類，如果熟睡中的人的手指、嘴角留有食物殘渣，特別是嬰幼兒，亦有可能被咬。

(中時新聞網)