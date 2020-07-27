先前連休2場，且相隔9天沒出賽的廣州龍獅台籍後衛陳盈駿，終在27日本季最後1場例行賽先發登場，結果他17投9中、10罰5進，貢獻26分、8助攻與6籃板，卻在正規賽結束前2.2秒犯滿畢業，廣州也在延長賽後以110比118不敵天津。

儘管上半場打完，廣州取得51比46領先，天津卻在第3節一開始打出誇張15比2攻勢，讓廣州反居落後，幸好廣州逐漸追上，更靠末節一波10比3重新搶回領先，甚至領先到11分之多，可是天津改採全場壓迫防守，逐漸出現效果。

打到正規賽讀秒階段，天津連進兩顆三分球追上，陳盈駿不僅兩罰落空，更在最後2.2秒犯滿，也把何思雨送上罰球線，罰進把比賽帶入延長的3分，還搞不清楚怎麼被逼入延長賽的廣州，延長賽簡直魂不守舍，只能眼見到手勝利飛了。

由於廣州早已無緣季後賽，陳盈駿27日等同生涯第3個CBA球季提前結束，目前他還不確定能否返台休息，畢竟當前兩岸往返仍須接受隔離14天，加上CBA可能在今年9月進行下個球季的球員體能測驗，讓他勢必猶豫是否馬上返台。

不過本季效力大陸CBA的台灣球員，除了陳盈駿無緣晉級，包含浙江廣廈的劉錚、青島雙星的林韋翰、福建潯興的胡瓏貿、北京首鋼的周儀翔等人都隨隊闖進31日開打的季後賽，接著就看各自所效力的球隊能夠走到季後賽哪一輪了。

(中時 )