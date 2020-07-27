閎暉（3311）公布第二季財報，單季每股淨損0.14元，較第一季每股淨損6.68元顯著收斂，但因第一季赤字幅度過大，累計閎暉今年上半年仍大虧6.82元。

華新科日前參與閎暉增資，加上先前從光寶科手上承接的閎暉持股，未來對閎暉的持股比將拉升至26％，成為超越光寶科的第一大股東。

(工商 )