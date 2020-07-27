李明川、陳子玄、張克帆等藝人近日錄衛視中文台《一袋女王》，大聊「金錢好還，情債難償」親身體驗。李明川透露家裡07、08年出事，導致他一夜之間所有存款歸零，但當時助理並沒有因為他出事就離開，反而拿出存款10萬給自己應急，而且整整半年沒有領薪水，依舊努力工作，讓他感動表示：「除非這位助理離職，不然一定養他一輩子。」

張克帆則說在3歲之前，名字叫張立文，但是因為3歲之前發生3件意外，一次跑到車來車往的大馬路上，一次倒栽蔥卡在水溝淤泥裡，還有一次摔車後滾出去，竟整個人沒呼吸，而這三次救命恩人竟然都是同一個人，最後救命恩人還指點不改名會活不過3歲，這才改名叫張克帆。

陳子玄(左)國中60公斤，被笑胖子、霸凌，差點留級。（衛視中文台提供）

而陳子玄坦言國中時胖到60幾公斤，竟然因此成為同學霸凌的對方，對方不只號召全班一起欺負她，更要聯合隔壁班一起加入霸凌行列，還好隔壁班有陳子玄的國小同學，知道情況後拉同學跟她玩在一起，每節下課還陪她，讓差點逃課到被留級的陳子玄順利畢業。

(中時 )