Bang & Olufsen發表首款真無線藍牙運動耳機 Beoplay E8 Sport，將嶄新聲學技術和工藝融入運動場景，無論是專業運動員或跑者，E8 Sport都能感受到一場運動響宴。Bang & Olufsen更攜手瑞士雲端跑鞋品牌On running推出E8 Sport特別版，全台限量50組。Bang & Olufsen 的便攜式藍牙喇叭Beosound A1則推出第二代，外型更輕薄、性能與設計有顯著提升，提供經典再現的聽覺體驗。

首款真無線藍牙運動耳機Beoplay E8 Sport由著名的Bang & Olufsen聲學工程師調音，為運動中的你帶來卓越音質。Beoplay E8 Sport搭載藍牙 5.1規格並支援AAC與aptX技術，讓你體驗完美的連接性和音效，內建4個麥克風可提供運動時清晰通話品質，無線充電盒採用帶紋理橡膠結合陽極化鋁合金，適合運動攜帶，耳機具創新的觸控介面可將電話放在口袋中，使全身專注在目標上。

為了滿足在各種場合都能有舒適的享受，Bang＆Olufsen也致力於Beoplay E8 Sport的多項功能，包含具備IP57防塵防水等級；矽膠耳塞及柔軟耳翼具有不同大小，服貼耳朵滿足需求；充滿電可播放7小時，充電盒可額外為耳機充滿電達3次以上，最長可達30小時使用時間；現有星辰黑與氧氣藍兩種顏色供選擇，建議售價 NT$12,250 。

Bang & Olufsen與On running雲端跑鞋聯手打造了E8 Sport特別版，以豪華運動表現為目標，擴大Bang＆Olufsen對運動奢華的主張，並在高端跑步和健身領域樹立品牌知名度、信譽度和公平性。Beoplay E8 Sport x On聯名特別版真無線耳機，全台限量50組，買就送On商品NT$1,000元折價卷，還有機會抽中On running雲端跑鞋一組價值NT$3,380。

Beosound A1為Bang & Olufsen的便攜式藍牙喇叭，由B&O與丹麥著名工業設計師Cecilie Manz合作完成，採用更時尚的輪廓設計外，同時也保留了A1獨有的圓潤美觀造型，相較第一代，第二代整體輕了7%、薄了2mm。皮繩上的鋁製銘牌以Bang＆Olufsen品牌標識，可隨心吊掛，按鍵位置重新調整並將功能圖示變更大更明顯。

A1二代在許多功能上都有大幅升級與創新，喇叭在正常音量(70dB)下最長可達18小時，低音量(55dB)下最長可達43小時。新的LED電量預警系統會發出低電量提示，也可透過Band & Olufsen App查看電池狀態；具備IP67防塵防水等級，且可浸入1公尺深的水中長達30分鐘；內置3個陣列麥克風，免持狀態下通話清晰度表現優越。透過Microsoft Swift Pair 和Google Fast Pair可快速設置連接電腦，隨時讓你參與重要的電話會議。

更值得期待的是，全新的Beosound A1為首款內建Alexa語音助手的藍牙喇叭，可以輕鬆執行不同互動指令，其麥克風可支援遠場技術，根據房間情況Alexa最遠可以在5m的距離內接受語音指令（相關功能預計在2020 第三季進行軟體更新提供使用）。Beosound A1現有尊爵黑與星光銀兩種顏色供選擇，建議售價NT$9,990。

(科技)