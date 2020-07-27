國民黨高雄市長候選人李眉蓁的婆婆蔡梅紅昨日助選，一句「若說假話胸部變小」雖逗得台下哈哈大笑，卻引來綠營痛批有違性別平等。時代力量議員黃捷也在臉書上痛批「蓁沒品」，但罷捷團體則回嗆，要她管好自己，並解釋先前的「間諜」疑雲。

李眉蓁26日舉辦造勢活動，婆婆蔡梅紅也上台致詞，提及媳婦堅強挺過流產的經驗，為了證明自己說的全是真的，當場開玩笑說「我們最大的一個發誓就是，你如果說假的那麼你胸部變小」，但沒想到卻引起外界熱議和批評。

黃捷今在臉書上表示，李眉蓁婆婆在李眉蓁的「女力後援會」上把「胸部變小」當作說謊的懲罰，這樣的女力「蓁眉力」，低級玩笑「蓁眉品」！接著，她又批評李眉蓁和幫忙緩頰的藍委陳玉珍，以及國民黨性平意識低落，並建議他們整個黨安排性平團體來上培訓課程。

對此，罷免黃捷團體「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」則表示，「要承認了沒？左閃右避的網紅議員」，並在圖片上大書「管好妳自己吧」，反擊黃捷的言論。

網友們則留言回應，「所以黃捷有變...??? 嗯... 別亂說謊喔... 呵呵」、「之前說謊的，現在怕胸部變小也來不及了」、「可以拿自己開玩笑，不可以攻擊別人」。

(中時新聞網)