有創客設計迷你殺菌盒，接上行動電源就能啟動消毒。（勞動力發展署雲嘉南分署提供／莊曜聰台南傳真

雖然疫情趨緩，但防疫不能鬆懈，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地舉辦「後防疫時代—防疫生活自造松」活動，吸引全台6隊共30位創客報名參加，從防疫生活激發創意，有創客設計出能隨身攜帶的USB迷你殺菌盒，可隨時替口罩殺菌消毒，經濟實用。

雲嘉南分署副分署長許慧香指出，創客精神就是動手做來解決問題，這次活動中，創客扮演的是防疫守門員的角色，發想製作USB迷你殺菌盒、口罩支撐架、感應式開關、公共隔離手套及多合一防疫機等，並把這些防疫品的製作方式開源在網路上（https：／／s.yam.com／NuGuE），教民眾用小成本，就能自製實用的防疫商品。

以USB迷你殺菌盒來說，外觀比一般女生使用的化妝包輕薄，可以隨身攜帶，脫下口罩放進去，接上行動電源啟動紫外光燈就能立即殺菌，10分鐘左右就可以殺死物體表面絕大部分的病毒、細菌、微生物及黴菌等，也能拿來消毒手機、鑰匙等隨身物品。

創客林芯維說，平常脫下口罩後都放在收納夾，因反覆拿取無法殺菌，而市面上的殺菌機較厚重，所以才發想迷你式的殺菌機，同組創客陳俊瑋說，該作品運用雷射切割機、3D列印機及短波紫外光（UVC）燈珠做成，依燈珠多寡，耗材費用不到2000元。

此外也有創客運用3D列印及雷射切割製作口罩支撐架，讓女性戴口罩時避免與皮膚、嘴唇接觸，可以防止脫妝及保持口罩乾淨，現場女性組員試用後相當滿意，也有人發想口罩偵測機，自動偵測來者是否有帶口罩等，相當有創意。

這次活動由雲嘉南分署副分署長許慧香、台大醫院雲林分院副院長馬惠明、嘉義大林慈濟醫院副院長賴俊良、開源醫材研究OSMSTW發起人陳加恩及彰化基督教醫院專科護理師王筑筠等擔任講評，並與創客互動交流，提供持續發想的觀點，共同打造防疫新生活；南方創客基地提供免費數位機具設備及各式課程，詳情可上南方創客基地粉絲專頁查詢。

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