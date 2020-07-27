李思微看到部落裡失智、失能老人克服身體障礙參與運動會，備受感動；簡怡萱、尤姿婷，幫長輩洗腳、塗乳液，有如家人般毫無隔閡；22位參加「希望種子」返鄉工讀的大專生，為家鄉弱勢族群揮灑青春熱血，也成為將來踏入社會的養分。

中山醫學大學社工系即將升大二的李思微，平時喜歡與人接觸，首次參加「希望種子」返鄉工讀，在金峰鄉日照中心社區服務時，看到肢體障礙的長輩在工作人員鼓舞下，想盡辦法完成每項競賽，只要成功便贏得全場熱烈歡呼，非常感動。

一起到泰安文化健康站為長輩「足部照顧」的台東大學學生簡怡萱、尤姿婷，幫長輩清洗雙腳、塗乳液、按摩及修剪指甲，被服務的王阿公開心地說，就自己的孫女一樣，完全沒隔閡。尤姿婷說，完成足部照顧後，長輩臉上堆滿笑容地頻說感謝，讓自己好有成就感。

東基公益「一粒麥子基金會」與台電合作辦理「希望種子」返鄉工讀計畫，邁入第16年，今年有83人報名，中低收及清寒戶優先錄用，僅錄取22名，依照基本工資計算，28天全勤者可領到35Ｋ。

東基公益表示，這群大專生，在分發到各單位前，先跟著第1線人員到老人日托站、文健站，日間照顧中心，復康巴士等單位訪視，也讓偏鄉長輩感染他們的青春熱血，而分發的科室也盡量與所學科系連結，可成為未來進入職場的養分。

(中時 )