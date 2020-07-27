全國唯一「海選」青少棒選手赴日留學的頂新和德接棒未來「追夢工程」計畫，第三屆選拔今正式啟動，找來目前擔任味全龍隊的日籍守備教練高須洋介為將赴日的3名小朋友鼓勵，高須洋介過去曾效力樂天金鷲隊也擔任過教練，與曾旅日的台灣投手林恩宇相識，不過他笑說來台灣數日還沒接到林恩宇電話。

頂新和德文教基金會的「追夢工程計畫」今年要邁入第3屆，首屆入選的球員已在日本就讀，去年獲選的3位球員則因為疫情關係要到明年2月才會出發，將至北海道駒澤大學附屬苫小牧高校，為田中將大母校。

去年獲選3名球員分別為台東縣桃源國中的陽柏翔、桃園市新明國中顏宇廷、宜蘭縣三星國中洪雋熙，今日味全龍守備教練高須洋介與球員洪瑋漢向3名小朋友勉勵，高須洋介希望孩子到日本要先熟悉環境，包含天氣、飲食、練球文化等，遇到挫折就算很痛苦也不要放棄，他也是跨海來到台灣工作，跟小朋友一樣要努力適應環境。

高須洋介來台灣先隔離14天，今日首度出席公開活動，他在隔離期間大多吃便當，「對台灣食物有大致了解，最有印象的是雞排飯，雖然好吃但幾乎餐餐都有，一定要吃下去，在台灣要待一段時間，適應食物也是目標之一。」

高須洋介在球員時期效力大阪近鐵猛牛隊與樂天金鷲隊，有16年球員資歷，退休後擔任橫濱DeNA與樂天金鷲隊的教練，因此和曾旅日的台灣投手林恩宇有交情，「林恩宇在樂天肩膀不舒服時，醫院和復健推拿師是我介紹的，有一段淵源。」

不過高須洋介也爆料，「但我還沒接到林恩宇電話！」林恩宇目前在中信兄弟擔任一軍牛棚教練，高須笑說希望兩人可以碰面，不過不要再吃雞排了。

(中時 )