台東美術館水池旁，小孩與大白鵝的決鬥，栩栩如生，真實中的小女孩也來助陣。（莊哲權攝）

「對、對、對，小時候就是這樣抓蟬」，台東市民權里日式建築群，新增栩栩如生的「捕蟬」銅雕，以古樸的質感，復刻孩提記憶，充滿童趣，施工期間，就已獲得許多阿公、阿嬤的認同與迴響，預料將成為打卡新熱點。

炎炎夏日，耳邊盡是蟬鳴，樹下抓蟬是許多5年級生的兒時回憶，台東縣政府文化處邀請擅長型塑情境的藝術家余燈銓，在民權里日式建築，打造「捕蟬」銅雕，茄冬樹下，可以看到大小孩揹著小小孩，脖子伸到不能再長，試圖用木棍撩下樹頭的蟬，模樣生動逗趣。

縣長饒慶鈴表示，銅雕藝術在台東較少見 ，民權里日式建築群落在文化處的努力下逐漸成形，這件藝術品的入住，為該園區清幽寧靜的環境增添一絲活潑，宛如被定格的時空場景。

另外1件作品在美術館的水池邊，為孩子與大白鵝的決鬥，鵝在鄉下是出了名的凶狠家禽，可能連狗狗都怕牠三分，場景中，小朋友拿著木棍與3隻鵝對峙，最前面的大鵝不甘示弱，張起翅膀互嗆，也是童趣十足。

文化處指出，美術館及民權里都是在地居民傍晚散步的好去處，不論居民或遊客，在遊走城市時，歡迎跟這兩座新的銅雕創作打卡合影，將回憶與實景結合，在「轉角遇到藝術」也是一直是縣府想傳達的理念。

(中時 )