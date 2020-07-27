英業達(2356)集團旗下之英華達與工研院產業科技國際策略發展所共同合作執行經濟部工業局「109年智慧健康照護產業發展推動計畫」，首推以「全家寶」導入血液透析中心建立透析創新應用照護服務，藉導入全家寶即時生理監測服務，減少透析患者時因洗腎造成身體不適卻無法立即被照護者發現，導致生命遭受威脅、發生憾事等問題。近日工研院與英華達舉辦「健康福祉創新服務推動計畫簽約儀式」，由工研院產科國際所組長張慈映與英華達副總經理曾慶安代表簽約。

英華達「全家寶全方位量測系統」自今年1月推出以來，已導入不同規模之醫院及診所，應用於慢性病管理、居家醫療、遠距照護、社區健康管理、長照社福團體以及新冠肺炎防疫等，在與腎臟科醫生互動中，了解血液透析患者為心臟疾病高風險族群，目前大部分的血液透析患者於血液透析過程中會定期量測血壓，但血壓計無法連續不間斷量測血壓值，在醫護人力已然不足的透析照護環境下，需同時照顧多位病患，當鄰床患者面部表情發生變化時，可能已經低血壓休克、甚至猝死，來不及急救。

血壓、血氧、脈搏等生理量測數據相對於心電圖數據為相對落後指標，更有效的方式(領先指標)應是連續且即時地測量心臟跳動的電活動，即以心電圖方式監測心臟狀況。然目前市場上缺乏便於患者於透析室一對多心電圖即時量測、穿戴簡易之量測心電產品。

為了提升醫護照護品質與效率，英華達與工研院產科國際所透過工業局計畫，率先提出將「全家寶心電圖機」創新應用於透析場域，在血液透析過程中監控患者之心電圖變化，並能將多位透析患者之心電圖及初步分析結果即時顯示於護理站之螢幕，讓醫護人員能同時監控多位患者之心電圖變化，以在心率第一時間變化時立即掌握患者健康狀態、便於照護服務及早介入、減少憾事發生，目前該計畫已確定導入於萬華台北透析診所、五股仁匯診所、永和耕莘醫院、彰化員榮醫院以及彰濱秀傳醫院。

工研院國際所組長張慈映表示，今年度工業局健康福祉創新服務推動計畫能與英華達一同合作，運用經TFDA認證之輕巧、易攜帶、易操作的全家寶醫材產品，運用可即時監測血壓與心電圖變化以提出透析安全預警，成功打造透析創新應用服務，擴大原本以心血管疾病為主的應用範疇，為廠商擴大原本醫療應用場域，提升未來應用銷售契機。

加上本計畫結合醫療場域，透過醫療使用情境試煉，結合後端醫療管理系統，以服務帶動軟硬體銷售，未來成長可期。後續也將透過工業局計畫舉辦之台日健康福祉產業商機媒合會與日本廠商媒合，擴大台日雙方合作，共創多贏契機。

(時報資訊)