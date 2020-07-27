統一超(2912)7-ELEVEN及全家(5903)(全家便利商店)全力搶攻第3季旺季，其中7-ELEVEN以「伴手好禮」及「烤肉大賞」兩大主題，超前佈署第二波中秋預購商機；全家便利商店則鎖定夏暑商機，7月29日起推出3款解渴系商品應戰，並推出5款金沙類型的麵包、甜點及點心，希望能帶旺相關產品業績。

統一超7-ELEVEN今年中秋預購率先於6月底開跑，首波掌握平時性及炎夏商機，以團購美食、冰品甜點、家電用品銷售創佳績，業績已較去年成長10%，儘管距離中秋節還有兩個月，7-ELEVEN看準民眾送禮及烤肉的需求大增，第二波主打「伴手好禮」及「烤肉大賞」兩大主題，從網路高人氣的名店月餅禮盒、傳統名店共同推出聯名限定商品以及燒烤話題食材，搭配團購美食與夏季甜點冰品等，都可一站購齊。

統一超表示，受到疫情影響，預期今年中秋連假民眾不能出國，送禮、烤肉需求將大增，7-ELEVEN中秋預購以「伴手好禮」及「烤肉大賞」網羅排隊名店、送禮名物兩大主題，今年要採購中秋預購商品的民眾不妨先持3000元紙本振興三倍券至7-ELEVEN門市購買面額4000元的「振興隨取卡」來支付中秋預購商品，等同加送1000元購物金，搭配指定預購商品3件92折，最低可享69折優惠；若使用已綁定數位三倍券的指定支付工具到門市累計消費滿3000元則額外加碼送500元購物金或等值點數或其他優惠，7-ELEVEN不僅要成為民眾中秋商品採購的便利站，更要替民眾聰明消費，大省荷包。

再者，今年在家開伙或聚餐的宅商機正夯，統一超7-ELEVEN看準暑假露營以及後續中秋團聚烤肉的採買商機，特別規劃「嚴選素材鮮物專區」，包括首次合作的富美活海鮮餐廳，首推比手掌還大的冷凍花蝦(超大肥豬蝦/大肥豬蝦)以及來自日本北海道的巨大冷凍干貝，都能在超商輕鬆選購；此外，7-ELEVEN亦把知名燒烤肉品搬進門市，嚴選美福肉品的伊比利豬肋條、日本A5和牛燒烤片；乾杯燒肉居酒屋的人氣經典薄切牛舌；與樂子獨家開發的糖漬培根太后以及成功進軍新加坡的人氣早午餐就愛豐盛號推出的神農獎里肌豬肉片，到巷口就能一指搞定。

今年夏季氣溫不斷攀高，全家便利商店鎖定夏暑商機，7月29日起推出3款解渴系商品應戰，並推出5款金沙類型的麵包、甜點及點心，希望能進一步推升相關產品業績。

全家表示，台灣身為手搖茶王國，除了商家密集度高之外，一年產值高達500億元，為了搶攻手搖茶商機，一向以提供消費者高C/P值商品為核心的「全家」自有品牌FamilyMartCollection，自7月29起推出全新鮮果茶系列，2款新品搭配清香撲鼻的翠玉青茶與帶有槴子花香的四季春青茶，同時搭上最具台灣味水果製成，包含以芭樂跟檸檬混搭的「芭樂檸檬青茶」，另有以金鑽鳳梨搭蘋果的「鳳梨蘋果青茶」，再者，「全家」內部銷售數據發現，近一個月以來因天氣炎熱，清爽酸甜的茶類飲品需求度提高，其中私品茶金萱鮮橙青茶最受到消費者青睞，帶動杯裝茶飲業績成長10%到20%，因應盛夏消暑解渴需求，7月29日再推出私品茶系列新品-「青梅檸檬飲」，選用高雄甲仙的青梅加上屏東九如的檸檬，酸甜滋味，非常適合夏天飲用。

(時報資訊)