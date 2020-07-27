勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會日前舉辦2020玉山科技協會x勤業眾信趨勢論壇「5G與後疫情時代—電信半導體產業新契機」，中美貿易戰和新冠肺炎的全球性經濟衝擊，導致產業、供應鏈與終端市場的不確定性，卻也加速了數位化的腳步，帶動無接觸經濟、遠距辦公（Remote Working）等顛覆產業既有的規則。

台灣玉山科技協會副理事長童子賢指出，科技的變革為生活帶來便利、改善溝通，也為相關的企業帶來財富集中的效果，卻也迎來新挑戰。5G和AI現階段的發展方興未艾，有別於過去4G的特性，更是顛覆生活中的各種不同應用，可謂是革命性的發展。不同國家在面對新興科技也衝擊了其產業興衰，而台灣如何在這波變革潮中成長，站穩領先角色將會是未來發展重點。

近期全球受到新冠肺炎影響，台灣憑藉著優秀的防疫團隊，在防疫期間表現良好，就產業面來看，進出口科技產品額度即占51％、科技產品如電子零組件和半導體產品成長18％、電腦之通訊設備和遠距辦公相關產品增加近10％，綜合仍維持1.4％與1.5％的進出口貿易成長。

即便如此，童子賢也呼籲，台灣業者不可只著重科技產品，應謹慎且嚴肅檢討目前科技產業的發展和未來發展動向，以持續穩定成長。此外，為使科技更加人性化，法規方面亦可配合改革，和科技產業一同發展迎接新消費趨勢。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，5G服務更重要的價值在於整合垂直產業的應用，並使得科技之間的聯結將更為緊密，Deloitte美國在今年4月的一項調查中指出，近八成企業相信5G在未來三年內將為產業帶來重大的變革，隨著台灣正式進入5G時代，透過5G將驅動新一代的整合科技應用。

在不久的將來，遠距醫療或自駕車等技術都可望因此普及，同時預期為企業實現更高的生產力，創造更多商機。

(工商 )