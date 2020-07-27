對於近日特定媒體採訪王文洋並指稱台塑集團二位創辦人王永慶先生、王永在先生涉嫌逃漏稅捐之錯誤報導，海景信託特地委由理律林瑤律師發佈聲明稿，嚴正駁斥及譴責，王文洋身為人子，竟為爭奪一己私利，不惜詆毀王永慶及王永在，行徑實令人難以苟同。

聲明稿強調，對於特定媒體錯誤指稱王永慶、王永在利用設立海外信託逃漏稅捐，國稅局及地檢署都已詳細調查並認定，此等海外信託財產並非王永慶、王永在遺產。兩位創辦人一生守法，絕無逃漏稅捐之情事。

聲明稿指出，王文洋自王永慶先生過世後，因不願尊重王永慶及王永在永續經營台塑集團及回饋社會之理念，竟多次對外毀謗自己的父親王永慶及叔叔王永在涉嫌逃漏稅捐，嚴重戕害兩位創辦人畢生努力及建立的清譽。

王永慶、王永在頃畢生之力於鞏固及穩健台塑經營，以維護台塑企業股東權益及眾多員工及彼等家人的穩定生活，並將諸多財產投入社會公益。王文洋身為人子，竟為了爭奪一己私利不惜詆毀王永慶先生及王永在先生，其行徑實令人難以苟同。

對於王文洋利用特定媒體，以錯誤報導污衊王永慶、王永在聲譽，意圖引導輿論之作法，嚴正予以譴責如上。

(工商 )