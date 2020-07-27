大型綠地向來是房市指標之一，不但能提供重要生活機能，也因具備調節氣溫與空氣品質的功能深獲購屋族青睞，其中，台中都會區的開發密度過於密集，更使具備視野的住宅產品具備不俗的稀有性與保值性，包括寶輝、慶仁、富邦、忠泰、璞真等一級建商紛紛卡位綠地第一排建案，可說是推出就能創天價，備受矚目。

根據內政部實價登錄資訊統計，目前台中均價最高的「寶璽天睿」坐落於府會園道1號，2、3名的「大陸宝格」、「由鉅大恆」也分別位夏綠地園道及美術館第一排，文心森林公園首排的「雙橡園1617」也成功締造區域新猷，是全台受豪宅貸款限制的個案中罕見預售時期完銷的個案，此外，創下每坪97.2萬驚人天價的「寶輝秋紅谷」同樣面對整座秋紅谷生態公園，顯見綠地景觀具有一定賣點，若再有建商的品牌力與細膩規劃加持，更能有效為房價提供強勁撐盤動能。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘分析，總價帶4000萬以上的客層，通常都具有多筆房產，而這些企業主打拚了一輩子就是希望居住環境有極佳生活品質，且多半會指定公園300公尺內的物件，尤其具有大棟距優勢的產品詢問度更是熱絡，也因較具稀有性，相似物件選擇少，日後脫手也相對容易，為保值增值的首選標的。

目前市場討論度最高的豪宅新案「寶輝Sky Tower」，基地位於市政路面府會園道，承襲「寶輝秋紅谷」規格，採SC純鋼骨結構，建築外觀續邀美國知名建築師Scott Johnson設計玻璃帷幕，主力70、90坪，規劃90坪3套房、中西式內外廚，甫進場即吸引不少企業主、自營商高度詢問，每周平均來客達20~30組，甚至傳出有家族一口氣買下2、3戶，從上周提前開工動作可見，銷售表現不俗。

景觀宅指標建案一覽表

此外，七期南側指標建案「慶仁林境」已在近期進場，全案規劃地上17層、地下3層，規劃均質86坪，總戶數28戶的產品，總價4700萬起，價格相當具競爭力，全案以垂直綠化思維，打造360度外圓內方的橢圓形美學建築，戶戶享層層覆綠的無限棟距景觀陽台，鄰近南屯公園、大墩國中小與文心森林公園近3萬坪綠地相當吸睛，看板甫定位一周已吸引20組以上預約來客，反應不俗。

而「富邦天空樹」則由普立茲克獎得主「伊東豊雄」打造39層超高層有機住宅建築，建蔽率不到18%，種植逾200棵大樹，打造2000坪私家花園，38、39樓透過玻璃帷幕方式規畫空中天際會館，置入日規雙制震消能系統，目前銷售率已破9成，每坪開價65~82萬元，

同樣將進場的「忠泰老佛爺」位科博草悟道第一排，由卡爾拉格斐操刀設計，外觀打造新古典法式建築，每坪開價60~75萬，規劃70~140坪產品，另外，案量達120億的「勤美之森」傳出每坪成交價站上6字頭，每戶總價逾5000萬元，預計2022年完工，而後續2期約3000坪土地積極規劃中，總銷初估也將突破百億大關，預計明年後才會啟動，為區域再添話題。

(中時新聞網)