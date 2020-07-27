中壢某游泳池於25日下午5時許，發生一起戲水糾紛，當時一名戴眼鏡的男子，突然將一名不認識的小孩頭往水裡壓，引起網友一片譁然，而眼鏡男的身分曝光，竟然是新北市瑞芳分局兩線三星警官，而中壢警分局受理這件糾紛，指出雙方都有提告，對於當事人身分是高階警官不予置評。

中壢警分局表示，當事人眼睛男陳姓男子，因發生戲水糾紛而與男童發生肢體衝突，男童家長已經提出殺人未遂、傷害，而陳男自稱男童故意往他這邊踢水，要他停止還拿東西丟他，因此反告傷害、誣告等罪嫌，陳男當下並無表明自己是警察身分，而案件依照程序受理，全案函送桃園地檢署偵辦。

事情發生在中壢某泳池兒童遊戲區，一位戴眼鏡的爸爸（陳男）大喊著「誰的小孩」，不少人轉頭看，只見他手掐著一個小孩的脖子，又大喊著「誰的小孩？誰的小孩？」接著這位戴眼鏡的爸爸直接把小孩的頭往水裡壓，而且竟然不放收。

有旁人看不下去問「你怎麼可以對孩子這樣」，陳男生氣表示：「他一直踢水用到我臉，跟他講了還一直踢水」。網友則是紛紛留言，說這位男子實在太誇張，會讓小孩留下很大的陰影。

(中時 )