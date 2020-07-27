攝頭頸癌防治影片《有光的所在，就有希望》。（樂天醫藥提供）

台灣樂天醫藥與中華民國頭頸愛關懷協會，為響應7月27日世界抗頭頸癌日，特別拍攝頭頸癌防治影片《有光的所在，就有希望》，藉由樂觀風趣的癌友故事，鼓勵更多癌友積極治療、勇敢面對。根據最新癌症登記報告顯示，頭頸癌名列我國男性常見癌症第四名，更有研究顯示，台灣是全世界口腔癌發生率最高的國家之一！顯示國人應更加注意疾病徵兆、遠離致癌危險因子，提升國人對頭頸癌的重視。

圓夢環島兩次、樂天助人獲模範表揚！癌症為他們的人生帶來更多愛與笑聲

影片主角之一謝榮光大哥長年在工地工作，不愛看醫生的他拖到整張嘴潰爛流血、疼痛難耐才肯就醫，確診舌癌三期且癌細胞已經擴散，醫生說最樂觀只能再活兩年。手術後謝大哥因外觀改變且說話不清楚，開始躲避人群，直到頭頸愛協會帶他去環島圓夢，看到許多美景，發現許多跟他一樣的病友活得很快樂，以前不笑的他，臉上開始有了笑容，並當起志工幫助其他病友，謝大哥到現在已活了八年，去年小女兒剛出生，明年要帶全家去第三次環島。

另一位主角是總鋪師李世禎，也是從年輕時染上檳榔習慣，吃到口腔纖維化、腫痛難耐，卻仍戒不了，最後確診左臉頰癌四期。手術後的前三年都只吃流質食物，看著被挖掉的左臉頰與扭曲的面容，連話也說不清楚，無奈放棄他引以為傲的總舖師工作，自卑地戴上口罩躲避人群。在一次病友活動中，被大家的樂觀與勇敢所感動，自此摘下口罩走進人群，樂天知命、積極參與活動，幫助許多病友，更榮獲「模範身心障礙者」表揚。

頭頸癌發生年齡中位數僅56歲，男性發生率為女性的10倍，患者多為家中經濟支柱

頭頸癌依據原發部位不同，可分為口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等，據癌症登記報告顯示，頭頸癌名列台灣男性常見癌症第四，發生年齡中位數為56歲，明顯低於其他癌症(如大腸癌65歲、肺癌65歲、肝癌64歲)，而男性發生率約為女性的10倍。頭頸癌中又以口腔癌為多，研究顯示，罹患口腔癌的患者中近九成有嚼檳榔的習慣，嚼檳榔罹患口腔癌的機率為一般人的28倍，而同時有檳榔、菸、酒習慣的人罹患口腔癌機率更是多出123倍。

臺北榮民總醫院口腔醫學部口腔顎面外科主治醫師、中華民國頭頸愛關懷協會理事長楊政杰醫師表示：「吸菸、嚼檳榔與飲酒，即所謂的A（Alcohol，酒精）、B（Betel nut，檳榔）、C（Cigarette，香菸）三大危險因子是頭頸癌的致癌原因之一，多數患者可能是受環境影響沾染不良習慣，但因為他們多是家中的經濟支柱，容易輕忽症狀，總是拖到痛得受不了，或是已經潰爛出血，在家人陪伴下才願意就醫。因此即使頭頸癌已經是相較容易發現的癌症，觀察仍有半數的患者確診時已經是第三、四期。」

頭頸癌症狀易察覺，及早診斷及早治療，盡速就醫莫輕忽

楊政杰醫師進一步指出： 「頭頸癌的症狀其實相對容易察覺，頭頸部有不明腫塊、口腔中出現紅或白色斑塊、口腔傷口不易癒合、吞嚥疼痛或困難、不明口臭、喉嚨痛、聲音嘶啞等狀況，都是頭頸癌常見症狀，若發現有異狀一定要盡速就醫檢查，千萬不要因為覺得是常見的小症狀就輕忽，延誤就醫時機。」

目前頭頸癌治療方式多為手術、放射線治療、化療，楊政杰醫師說明：「雖然目前已有許多治療方式，但重要的是和醫生討論適合的方式、積極治療、有效控制頭頸癌的機會很高。此外，對患者而言，更大的挑戰其實是治癒後的生活，患者因顏面損傷與語言能力受損而需要面對大眾的異樣眼光，能做的工作因此受限、原本的人際關係也受影響，導致經濟與心理各方面壓力，讓他們經歷痛苦後重新開始的生活仍步步維艱，所以我們也鼓勵患者嘗試著像影片裡的病友們一樣，藉由病友團體的支持勇敢走入人群，過程中會發現更多生命的美好。」

《有光的所在，就有希望》影片上線 勇敢對抗頭頸癌，一起走到更好的未來

為了響應世界抗頭頸癌日，中華國民頭頸愛關懷協會與台灣樂天醫藥特別拍攝頭頸癌防治影片《有光的所在，就有希望》，希望提昇民眾對於頭頸癌的疾病意識，藉由樂觀風趣的癌友故事，翻轉民眾對癌友的印象，讓更多癌友們看見，積極治療、樂觀面對，勇敢走入人群甚至幫助別人，能開創不一樣的人生價值，活成意想不到的精采面貌。楊政杰醫師也呼籲：「遠離ABC三大危險因子、定期接受口腔黏膜篩檢、發現異狀務必盡速就醫檢查，對抗頭頸癌需要我們持續關注。」快樂是最佳的療法，對生命充滿期待，能帶你走向更遠的未來。

台灣樂天醫藥搬遷新址宣示擴大深耕台灣決心 頭頸癌新療法ASP-1929提交日本厚生省上市申請！

樂天醫藥董事長暨執行長三木谷浩史指出樂天醫藥的理念為戰勝癌症，進而改變、改善全球癌症患者的生活，因此台灣樂天醫藥特別選在世界抗頭頸癌日喬遷新址，正是深耕台灣癌症市場的重大宣示。

樂天醫藥總公司於6月29日宣布，其頭頸癌新療法ASP-1929已向日本厚生省提交上市申請，樂天醫藥正在其Illuminox™技術平台上開發精準的細胞靶向研究療法，ASP-1929是在該平台上開發的首個研究藥物，目前正處於III期臨床開發中，用於治療復發性頭頸癌，這項創新療法的臨床前期數據顯示能快速且針對性地殺死癌細胞並引發腫瘤壞死，各界引頸期盼，為廣大頭頸癌患者帶來更多選擇。

(中時 )