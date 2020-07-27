衛福部長陳時中（黑西裝者）參加部立台南醫院日照中心成立典禮，解釋防疫獎勵金遲發問題。（程炳璋攝）

衛福部長陳時中（黑西裝者）參觀部立台南醫院成立的日照中心設備。（程炳璋攝）

因應今年新冠肺炎疫情，衛福部針對醫療機構與人員發放醫療獎勵津貼，日前被爆出遲發，衛福部長陳時中27日參加部立台南醫院日照中心成立時說明，最近3個月因部分醫院申報不清，要求重報，需要勾稽時間，為鼓舞醫護人員士氣，月底仍先發出8成經費。

有護理人員日前抱怨，遲遲未收到衛福部承諾的防疫醫療獎勵津貼，有人則僅收到150元，直呼獎勵少的可憐，醫護界傳聞津貼發放條件嚴苛，簡直就是政府變相要醫護人員作功德。

陳時中27日參加南醫日照中心成立典禮對外說明，1至3月的獎勵津貼27日已發放，4至6月的津貼因為部分醫院申報重複或資料不清楚，要求重報，都積尚需要時間，因此晚發，考量醫護人員辛苦，月底會先發出8成。

陳時中表示，獎勵津貼因為每個醫護人員的時數不同而有差異，若有個案問題，可向衛福部反應。

針對台灣開放國際醫療提供外籍人士在台灣就醫，陳時中解釋，是針對曾在台灣就醫的外籍人士，由各醫院提出申請，衛福部視案例的重要性與急迫性，審查會兼顧醫療人權與一線醫護的安全。

台南醫院3月成立日照中心，可收52人，已陸續收置24人，因為疫情關係遲至27日對外公布，陳時中認為日照中心設在醫院內，可就近提供醫療協助，養護合一，提高日照中心品質。

台南市長黃偉哲表示，台南市老年人口占30多萬，已占全市人口16％，未來老年人口的照顧問題極為重要，台南市已有63家日照中心，可讓家人有很好的喘息機會。

(中時 )