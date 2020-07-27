行政院長蘇貞昌（右），27日到南投，了解中興新村活化進度。（廖志晃攝）

行政院長蘇貞昌到省政資料館，參觀歷任省主席資料檔案。（廖志晃攝）

曾經擔任台灣省議員的行政院長蘇貞昌，27日重返省府所地南投市中興新村，了解推動活化現況，並指示要以國家整體發展角度全面盤點，基於既有區塊的獨立性、區隔性，規畫人才訓練、園區利用，與國立中興大學等學術機構合作創造雙贏等。

精省迄今，中興新村再造尚未完成！蘇貞昌由行政院中部辦公室執行長蔡培慧、國發會主委龔明鑫等人陪同，訪視台灣省政府時表示，省政府曾是台灣非常重要的行政機關，當時中央只有制訂政策、法令，而由省政府和各縣市政府溝通，將政策落實到地方。

龔明鑫表示，省府廳舍整修後，將由內政部等單位進駐；宿舍則依管用合一原則，移交各 用機關，並且吸引年輕人進駐成文創聚落；另如省府的防空洞整理後也將部分開放，讓大家了解當年省府面對國家安全的情況。

蔡培慧則表示，她一直和國立中興大學溝通設分校議題，校方就到中興新村南核心設立分校，有兩種規畫，包括大一新生到分校上課，還有設立國際農學院，讓新南向國家學生學習農業及科技；蘇貞昌表示樂觀其成。

蘇貞昌說，中興新村由辦公區、宿舍區及園區等三區塊組成，因為時移世異，省政府功能調整，中央應隨時代變化及不同任務，從國家高度作整體政策決定與引導，許多建築已損壞，也應全面盤點整修活化利用；再者，省政府歷史地位重要，應善用數位科技，完善資料整理，透過歷史教育、文物保存，介紹台灣政治變遷。

(中時 )