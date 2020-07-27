竹崎鄉沈世政種出根系穩扎穩打的健康酪梨，更自創品牌「阿波卡樂酪梨崎園」研發多項酪梨產品。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

唐昕遠是新一代的傑出年輕養殖漁戶，堅持以不使用藥物，養出安全且鮮甜的虱目魚及白蝦。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

楊鎵燡（前排左一）畜牧場飼育純種台灣黃牛，目前極力發展直營門市及餐廳，拓展多樣化牛肉加工產品。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

農委會推廣產銷履歷，辦理「產銷履歷達人暨卓越貢獻獎」，選拔15位全台產銷履歷達人，嘉義縣即入選4名，由竹崎鄉沈世政、中埔鄉何秋圓、東石鄉唐昕遠、朴子市楊家燡獲得「2020產銷履歷達人」殊榮，農糧、水產、畜禽3項皆上榜，成績斐然。

從工業返鄉務農的沈世政，因心疼父母辛勞，8年前毅然辭去原有工作，返鄉接管酪梨園，堅持實行草生栽培，以人工割草方式，落實果樹生產管理，建構優良的生態環境，種出根系穩扎穩打的健康酪梨，更自創品牌「阿波卡樂酪梨崎園」研發多項酪梨產品，開拓更大的市場。

同樣從工業返鄉務農的還有何秋圓，她積極參加許多培訓課程，學習木瓜栽培，從農業門外漢變成專業農，並與幾個志同道合的兼業農們合作，應用智慧監控達到科學管理，另外，也建立生產至運銷的一套標準生產流程，讓消費者吃到有品質保障的木瓜。

唐昕遠是新一代的傑出年輕養殖漁戶，堅持以不使用藥物，友善水土環境的低密度生態法養殖，並同時益生菌及發酵乳，維持水質及底土環境，提升魚蝦健康，養出安全且鮮甜的虱目魚及白蝦，口感及美味深受消費者青睞，擁有相當好的口碑。

楊鎵燡畜牧場飼育純種台灣黃牛，從生產端到生熟食專賣店消費端的一條龍經營模式，所有牛隻均自行飼養、屠宰及分切，為國產牛肉產業中唯一通過產銷履歷與CAS雙驗證合格的廠商，目前極力發展直營門市及餐廳，拓展多樣化牛肉加工產品。

(中時 )