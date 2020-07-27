近日許多名人的碩論被質疑抄襲，引發爭論。教育部高教司長朱俊彰今表示，將會同國家圖書館開發全國碩博士論文比對系統，並與科技部研議採購主要的國內外期刊論文比對系統，一旦完成，以後學位產出前，都要進行論文比對，以杜絕抄襲。

朱俊彰說，現在有些大學花錢向坊間業者購買論文比對系統，但並不是每校都有。教育部決定，會同國圖開發的全國碩博士論文比對系統，將無償提供大學使用，作為系所學位論文審查把關的必備程序。另教育部將與科技部研議，透過共同契約方式，採購主要的國內外期刊論文比對系統，提供大學便宜又方便的使用。

有些人論文不想讓人看，就會設定永不公開，朱俊彰說，除非涉及國家機密、專利事項或依法不得提供，否則所有論文應以公開為原則，不公開為例外。從今年底起，教育部將揭露各系所學位論文不公開的比例，讓社會大眾一起來檢視。

朱俊彰進一步指出，指導教授因須定期與學生會面討論並觀念指導，一旦學位論文有專業領域不符或違反學術倫理時，指導教授應負相應責任，所屬系所也應檢討改進品保機制。如指導教授或所屬系所未妥為處理或不作為，經教育部通知學校限期改善，屆期未改善者，將命該系所停招、減招或禁止該系所運用本部核予學校之獎補助款。

朱俊彰表示，從110學年度起各大學提報碩博士班增設計畫書，須呈現學位論文品保機制，包括學位論文與系所專業性之檢核、學術倫理之自律規範、學位考試委員符合學位授予法第8條及第10條之資格、學位論文延後公開或不予公開之審核等，如學位論文品保機制未盡完善，教育部將不予同意增設。

大學如有學位論文涉及學術倫理疑義未妥為處理、學術自律機制不良導致學位論文衍生品保問題、學位論文資訊揭露不足等情事，教育部得據此調減相關系所招生名額。

(中時 )