聯新國際醫院資深副院長許詩典，致力國際醫療與公益服務，連續13年前往尼泊爾義診，今年爆發新冠肺炎疫情，更投入第一線醫療親自輪值機場入境採檢工作，守護國境大門防線。周大觀文教基金會推崇他為「客家跨國史懷哲」，27日由基金會創辦人周進華頒給他「全球熱愛生命獎章」。

他說，最早接觸學校團隊欲前往尼泊爾的醫療援助計畫，除經費贊助外，獲醫院支持率領醫護團隊前往義診，一開始對於當地生活與醫療資源落後感到震驚，自此開啟國際醫療義診，印象最深刻當地人不辭辛勞，在艷陽下走5小時路程只為看病，還有80多歲奶奶接受診療竟是生平第一次看醫生，他更自製圖片提醒用藥規範，公雞代表早上吃藥，中午則是太陽，睡前吃的藥則是床鋪，行醫的愛心與關懷不因語言文字受到侷限。

今年新冠肺炎疫情爆發，許詩典更身先士卒擔任機場大夜班採檢工作，臨危不亂帶領機場醫療中心團隊堅守崗位，也不厭其煩宣導正確防疫政策與觀念，為防疫工作奉獻心力。他表示，防疫跟義診初心一樣，任何人不管是什麼身分，都能去幫助別人，至今前往尼泊爾共32次，當地醫療團也有60團，往後會繼續做下去。

(中時 )