受到疫情影響，閎暉（3311）第二季續虧，每股虧損為0.14元，不過已經比第一季每股大虧6.68元大幅好轉，累積上半年每股虧損6.82元。法人表示，看好閎暉下半年本業營運有機會好轉，繳出獲利成績單，不過第一季關閉深圳廠的費用影響EPS超過6元，閎暉今年全年營運虧損應該已成定局。

閎暉去年減資後，市場一度認為營運即將谷底反彈，不過繼首季因為關閉深圳廠而提列3.63億元的費用，導致首季每股虧損高達6.68元，今年第二季則受到疫情衝擊、東南亞一度祭出居家禁令抗疫影響，閎暉第二季營收為3.15億元，營收比第一季大減28％影響，毛利率則比首季的-9.65％、回升至9％，不過馬來西亞廠在政府規定下關廠抗疫，仍讓營業損失達4,929億元，稅後虧損為858.4萬元，每股虧損為0.14元。

而在上半年方面，雖然第二季虧損已經明顯比首季減少，但前6月虧損仍達4.09億元，每股稅後虧損為6.82元。

法人表示，隨著東南亞廠區生產逐漸恢復正常，淡水廠區也陸續承接原本深圳廠的訂單，下半年營運表現可望比上半年好轉，單季有機會損益兩平、甚至獲利，但全年仍將會受到首季大虧的干擾而繳出虧損成績單。

(工商 )