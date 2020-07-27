博錸生技（6572）宣布，與美國MSB（Menarini Silicon Biosystems, Inc.）簽約供應癌症相關檢測試劑，已陸續完成多項產品驗證，即將開始出貨。MSB將以博錸的癌症檢測試劑提供檢測服務給全美27家知名的實驗室與學術機構，作為癌症研究與新藥開發的參考依據，達到精準醫療的目標。

此外，博錸的新冠病毒核酸檢測試劑（IntelliPlex SARS-CoV-2 Detection Kit）已獲歐盟 CE-IVD及美國FDA EUA資格，目前已小量出貨給MSB進行驗證，雙方未來合作項目可望再擴大。

瞄準生醫未來主流趨勢精準醫療與伴同性診斷市場，博錸以自行研發的影像晶元磁片（πCode MicroDisc）關鍵技術開發一系列癌症相關檢測試劑，所有FFPE產品均已取得歐盟認證（CE-IVD）。

博錸針對非小細胞肺癌(Non-small-cell lung cancer, NSCC)開發出一系列完整的檢測產品，可檢測55項基因突變（DNA Mutations）、28項基因重組（Gene Rearrangements）、5項拷貝數變異（CNVs），應用於精準診斷、治療管理及癒後監控，檢測的涵蓋範圍為目前市場上最廣，且具有高靈敏度（0.05-0.50％），優於現行的即時聚合酶連鎖反應（Real-time PCR）、次世代定序（Next Generation Sequencing,NGS）等基因檢測。

博錸指出，美國MSB為博錸歐洲經銷商Menarini Diagnostics, S.r.l.子公司，主要服務對象涵蓋全美知名的實驗室與學術機構。雙方於今年6月2日完成合約簽訂，攜手推展美國市場，MSB將以博錸的癌症檢測試劑提供給MSB的27家客戶檢測服務。

美國MSB以實驗室自行研發檢驗技術（Laboratory Developed Tests,LDTs）模式採用博錸的癌症檢測試劑，目前博錸產品已陸續通過MSB認證，即將開始出貨。

(工商 )