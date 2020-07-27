全球遭逢新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，不僅衝擊全球資本市場，造成經濟成長呈現大幅萎縮局面，對此，全球政府持續擴大經濟刺激政策力道，21日歐盟達成總額7,500億歐元（8,570億美元）通過新冠肺炎疫後經濟復甦計畫，而美國也將推出新一輪疫情振興方案等利多持續發酵。不過，中美貿易爭端與美國即將在11月舉行總統大選，以及第二波疫情等這些風險性因素，仍將為市場帶來不確定性。

華南永昌投信WE多重資產基金經理人吳策明指出，面對金融市場波動加大將導致投資困難度增加，低利率高波動已成為新常態，建議可以瞄準具靈活的「多重資產」納入配置，達到報酬佳、波動風險少的投資效益。

吳策明分析，儘管美國景氣逐步回溫，但第二波疫情爆發，預期將壓抑復甦力道，因此，疫情的控制仍為重要關鍵。除了疫情引發經濟危機需要警覺外，就過去金融市場表現來看，時間愈接近大選前，股市波動愈大，若大選後政黨輪替，政策面的不確定性也將升高。

吳策明表示，在市場高波動和低利率並行的環境下，下半年投資應著重在控制波動，建議可採「領航策略」，利用不同資產負相關性策略交易，達到控制投資組合下檔風險之效果，並透過趨勢性選股策略，發掘最大投資商機，篩選最具潛力的投資標的，以創造較市場指數超額報酬之表現，且會因應市場變化，掌握各類資產投資機會，不偏股或偏債操作，靈活調整各類配置比重，操作更具效率。

華南永昌WE多重資產基金網羅各種資產類別，運用領航策略控制波動加上靈活調整資產配置，可望引領投資人在波動加大的金融市場環境中，創造出相對平順且穩健的投資報酬。

(工商 )