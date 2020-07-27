7月以來大中華股市在大陸的帶動之下表現優異，截至7月21日，以滬深300指數上漲12.66％居冠，台股加權指數上漲6.86％次之，香港恆生指數也有4.95％的表現。兆豐國際投信指出，大中華區股市表現帶動相關基金，統計7月以來189檔海外股票基金中有92檔淨值創新高，其中大中華區基金佔33檔、大陸A股基金佔10檔。

兆豐國際中國A股基金經理人葉貴榕表示，今年以來大陸股市上漲的領頭羊以內需、科技股為主，但7月以來以金融為主的大型藍籌股絕地反攻，帶動股市呈現「報復性上漲」，而未來在大陸景氣持續復甦的帶動下，可預計市場風險偏好度持續提高，仍舊看好大型藍籌股的表現。

葉貴榕指出，金融及週期板塊估值處於低位，後續仍有吸引力，向下的空間不大，未來除了持續看好大型金融股之外，更看重券商板塊。

大中華股市在連日上漲之後難免有獲利賣壓出籠，葉貴榕表示，近日滬深兩市量能雖有小幅縮減，指數可望在籌碼消化之後持續往上；再者，北向資金在二日淨流出之後，7月22日又恢復淨流入，顯示市場信心不減，投資人可伺機進場。

(工商 )