農委會動植物防疫檢疫局27發佈通告，家畜衛生試驗所通知，雲林縣東勢鄉1皇金雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感。依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該場5,949隻雞隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。從去年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計40例。

防檢局指出，近日台灣各地大多為多雲悶熱的天氣，午後有短暫雷陣雨，易造成家禽高度熱緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，尤其是維持禽舍給水器及通風設備正常運作、降低飼飼養密度、採統進統出的經營模式、加強人員車輛與運禽箱籠進出禽場之清潔消毒管控措施，可降低禽流感疫情發生。

為遏止國內禽流感疫情持續發生，防檢局今年起擴大實施產業團體輔導所屬會員加強場內消毒工作，新增加強蛋雞場部分，也將於年底完成大型運禽車輛加裝全球定位系統，以利防疫追蹤與管控。

防檢局也呼籲養禽業者若發現場內活禽有異常症狀或死亡情形須立即通報，切勿使用非法疫苗，活禽送屠宰需檢附健康證明，切勿任意棄置死廢家禽，禽場防鳥設施平時應維護。

(工商 )