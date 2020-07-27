台版「法醫女王」、高醫病理科主任尹莘玲致力於提攜年輕法醫人才。（袁庭堯攝）

解決法醫人才荒，高雄醫學院與法醫研究所、高雄及橋頭地檢署合作，首創國內醫學中心法醫人才訓練及鑑定制度。法務部長蔡清祥強調，藉由醫界的協助，能讓台灣的法醫工作更加精緻、與世界鑑識潮流接軌。

簽約儀式上，法、醫界重量級人士皆到場，法務部長蔡清祥、衛生福利部政務次長何啟功、檢察司、高等檢察署高雄檢察分署、台北地檢署、桃園地檢署、高雄醫學院、大同醫院、高雄醫學大學均派代表出席。

「委託高雄醫學大學附設中和紀念醫院法醫部門協辦法醫鑑定及訓練」三方合作協議書由高雄地檢署檢察長莊榮松、橋頭地檢署檢察長洪信旭分別與法務部法醫研究所代理所長陳宏達及高醫院長侯明鋒簽署。

「法醫鑑識非常重要，是一個國家醫學進步與否的指標。」蔡清祥強調自己對法醫鑑識工作相當熱衷，30年前，他是法務部第一個派去瞭解美國法醫制度的檢察官，到哈佛大學醫學、法學院搜集相關文獻資訊，還特地走訪9個州的法醫鑑識中心觀察實務運作。回台後實際推動，先在高檢署成立法醫中心，後來法務部也順利成立法醫研究所。

蔡清祥同時也是《法醫師法》的草起人之一，但他指出，該法是希望具有醫師資格的人來參與法醫工作，後來卻變成非具有醫師資格者來參與第一線的法醫工作，與世界潮流背道而馳。蔡清祥強調，真正的法醫工作，是具備醫師基礎訓練後，當病理醫師，再進階到法醫病理專科醫師，這樣的歷程才符合世界潮流。

侯明鋒表示，高醫早在2014年就首創「高雄市兒童少年驗傷醫療整合中心」，具備專業兒少驗傷機制，現與法務部合作推動人才、鑑定技術培訓，未來兒少受虐案件從驗傷到死因鑑定都可以接受委託。

簽約後，陳宏達也親自頒發聘書給台灣第一位女法醫、高醫病理科主任尹莘玲。在尹莘玲帶領下，高醫目前已有兩位年輕病理科男住院醫師準備投入法醫工作，爲南部法醫培訓制度開創先例。

(中時 )