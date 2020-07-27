美國、澳洲「2+2」部長級會談（AUSMIN）本月27、28日在華府登場，會中料將觸及新冠疫情、國安、南海、印太合作等重要議題。在美澳對陸關係先後陷入僵局之際，這場會議讓外界相當關注。

據澳洲SBS電視台25日報導，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）和國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）將參加澳美部長級磋商，與美國國務卿蓬佩奧及國防部長艾斯培會晤。

隨著新冠病毒來源爭議、大陸在南海的軍事行動、推行《港版國安法》、美國指責大陸在美大量進行間諜活動，以及美中兩國相互關閉領事館等事件，美中關係陷入空前緊張。

包括總統川普、蓬佩奧、艾斯培以等美國政府關鍵成員都不斷加大對北京的抨擊力度，並爭取盟友的支持。

澳洲和美國當前面臨一系列複雜的挑戰，包括與大陸的戰略緊張關係，這增加了雙方面對面會議的必要性。部長們在1份聯合聲明中表示：「面對日益複雜和充滿爭議的區域環境，至關重要的是，我們必須繼續合作。」

澳洲廣播公司（ABC）25日報導，澳洲還希望討論擴大「五眼聯盟」情報共享系統，把經濟情報納入系統，並且審視疫情大流行之際轉移供應鏈的問題。五眼聯盟成員國包括美國、加拿大、英國、澳洲和紐西蘭。

《雪梨晨報》25日報導，由於大陸力圖在印太地區擴展海軍軍力，印太地區國家對大陸在區域內不斷增加的影響力感到憂慮，澳洲將設立1個專案小組，向印太地區處於大陸壓力下的國家提供更直接的行動和情報支持。

繼美國之後，澳洲23日也向聯合國提交聲明，稱大陸在南海的主張不符合《聯合國海洋法公約》。

(中時 )