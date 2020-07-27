以色列政府最近在討論，是否該將約旦河西岸納入官方的正式版圖，多數以色列猶太人是樂觀其成，但是原居於當地巴勒斯坦人就特別難過。周一，被佔領的約旦河西岸一座清真寺遭到縱火焚燒，巴勒斯坦官員認為，這肯定是移居此地的以色列定居者所為。

路透社報導，遭縱火的清真寺，在西岸城市艾爾-拜蘭(Al-Bireh)，牆壁還有希伯來語中噴漆的口號「以色列國是以色列人民的」， 挑釁意思相當強烈。

一名巴勒斯坦緊急事件官員說，縱火發生在黎明之前，犯人打破窗戶，將易燃液體倒入，然後點火，造成清真寺的浴室區被燒毀。

以色列內閣大臣艾米爾·佩雷茲（Amir Peretz）在Twitter上譴責了這一事件，呼籲負責治安的部門必須將這樣的罪犯和仇恨者繩之以法。他在推文中沒有明確提及是誰為。

清真寺附近的居民和消防員撲滅了大火，清真寺的祈禱區沒有受到損壞。

巴勒斯坦宗教事務部兼首席談判代表塞卜·埃雷卡特（Saeb Erekat）認為，這肯定是猶太定居者放的火。

埃雷卡特在一份聲明中說：「這是種族主義加種族隔離手段。」他指的是在二戰之前，許多猶太人在歐洲遭岐視，也常常被同樣手段打壓。

1948年以色列國，依據當時的國際協議，以色列的領土不包括約旦河西岸，當地屬於約旦所有。以色列是在1967年的第三次以阿戰爭(6日戰爭)，佔領了約旦河西岸，成為以色列以戰爭而奪得領土，之後約40萬以色列人移居到西岸地區，當地原有約300萬巴勒斯坦人。

在二戰後，國際上已不承認戰爭奪得領土的合法性，因此包括約旦河西岸、戈蘭高地、加薩走廊已被以色列佔領多年，但國際上仍沒有承認以色列在當地的主權

(中時新聞網)