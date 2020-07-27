國民黨下一步怎麼走？陳玉珍驚爆立院抗爭有策略劇本

立法院出了一位女戰神！在過去一週，「陳玉珍」的名字幾乎佔據了各大新聞媒體版面，為了反對監委名單，「全副武裝」趴在議場主席台死命不放的畫面仍歷歷在目，讓她網路聲量不斷暴漲創新高峰，陳玉珍接受《中時新聞網》專訪透露，這一場抗爭國民黨其實事先就擬定了策略劇本，當天她會戴頭盔、護目鏡，穿上防摔手套、鋼頭鞋也是有原因的，並表示自己被交付的任務就是「我在台在，我亡台亡」。

「這個是一個團隊工作，沒有身後江啟臣、蔣萬安等男委員，她也不可能撐在主席台這麼久。」陳玉珍說，國民黨團既然選擇用佔據主席台的方式來杯葛議事，可以預見一定會發生肢體衝突，「上級交付我的任務就是要固守主席台」，依過往經驗，男性立委不會對女性立委動手，所以黨團才決定讓女立委趴在主席台內側，用S腰帶扣住自己，因為體型較為彪悍，她也被安排到中間負責抓著麥克風不放。

陳玉珍回憶當時情形，當只剩她一人獨守主席台時，民進黨立委先以物理力量強拉，再不時出手毆打她，試圖讓她因為疼痛而鬆手但都沒成功，後來才採用心理戰術，頻在她耳邊說「你的同志都被拉走，只剩下你一個，你幹嘛不放棄啊...」等等言語勸降，最後她是為了要搶游錫堃臨時拿來的行動麥克風，阻止他發言主持議會，不得以鬆手才遭抬離，對於沒有將交付的任務完成，陳玉珍感到相當扼腕。

陳玉珍也提到，當天會「全副武裝」穿著自行車裝現身議場，是有鑑於去年528李進勇人事案的衝突，大家只看到她「萬安緊抱」的畫面，卻沒有看到她在台下遭民進黨立委圍毆的影像，指出自己下肢都被打得很慘，是直至回家痛到沒有辦法躺下，看到滿腿瘀傷才跑去台大掛急診，不過當時的醫生並不知道她是立委，還問她是不是被家暴，需不需要幫她通報家暴中心，但她不好意思說，其實自己是在立法院被打，所以這次佔主席台抗爭監委人事，她才多準備了這些防護措施，以避免自己再次受傷。

除此之外，陳玉珍也分享自己過往在金門軍訓的經驗，「57步槍歸零射擊、手榴彈投擲、進毒氣室，金門人不分男女都要受軍事訓練」，表示金門精神就是生活不怕苦，工作不怕難，戰鬥不怕死，才因此練就了健壯強悍的性格以及體格，在她成長、求學到從政的歷程中，這樣刻苦奮鬥的精神也深深影響著她，認為人只要有意志力就能完成很多事情。「戰士就是要死在戰場上，因為我從戰地來的」，陳玉珍更霸氣說到，今天如果國家遭到外侮，有人來入侵，她也是可以提槍上戰場的。

(中時新聞網)