「潘帥」潘瑋柏在40歲生日前夕，突po文宣布終結單身閃婚，還大方公開了跟嬌妻的出遊照，女方身分也隨之被挖出，是上海東方航空26歲空服員Luna，曾被陸媒封為「最美空姐」，而潘瑋柏過去情史也引發熱議，除了去年就爆出跟Luna秘婚外，女性緣極佳的他，也曾跟台灣地產千金楊馥瑜傳緋聞，還爆賴薇如去紐約夜店玩，20萬帳單由潘瑋柏豪邁結帳。

潘瑋柏最後情定26歲上海空姐Luna。(翻攝自Luna IG)

潘瑋柏驚喜閃婚，事實上他跟嫩妻Luna早在去年就被拍到親暱往來，據《鏡週刊》報導，兩人被爆早在2015年就結緣並交往，教授老爸也曝兒子喜訊，友人則說小倆口已在美國登記結婚，但當時潘瑋柏透過工作室否認，表示自己未婚，至今宣布閃婚，另一半正是Luna。

而這幾年，潘瑋柏桃花不少，曾跟地產千金楊馥瑜傳緋聞，差不多的時間點，還有前女團「七朵花」成員賴薇如，她在IG上透露到美國玩，貼出一張當地的刷卡帳單，金額是約6800美金(約台幣20萬)，地點是紐約某夜店，而刷卡卡片持有人欄位，赫見潘瑋柏的英文名「Wilber weipo pan」，事後賴薇如補救將名字遮起，但已引發熱議，不久後她便刪了該照，卻讓兩人曖昧關係更加發酵。

(中時新聞網)