新北副市長謝政達今天(27日)視訪樹林降雨雷達站。(新北市消防局)

近年來颱風、梅雨及午後雷雨等強降雨事件愈發頻繁且劇烈，甚至超過了防洪工程設計標準，面對如此嚴峻的挑戰，新北市政府已做好汛期與颱風季的整備工作，並為加強氣象情資監控機制，已提前啟動預警應變，今天(27)下午2點30分，新北市災害防救辦公室主任暨副市長謝政達應氣象局鄭明典局長邀請，率領消防局長黃德清及水利局人員，參訪位於樹林區的防災降雨雷達站，瞭解甫啟用之雷達站最新運作情形，期能有效發揮防災預警功能，以提升市府災防團隊對於降雨及淹水的監控能力。

氣象局已於臺中南屯及高雄林園各建置1部降雨雷達，本市為第3部都會區降雨雷達，可提供大臺北地區更精進的降雨及淹水預警能力。該雷達能夠在短時間內掃描大範圍區域的降雨粒子，是天氣監測的關鍵設施之一，而樹林降雨雷達有高更新頻率，平均2分鐘掃描一次，且具備高空間解析度(250米*250米)，加強現行雷達網不易觀測到的低空域降雨觀測能力，能更即時、精準監測與掌握目前降雨的分布狀況。

副市長謝政達表示，配合已設於瑞芳區的五分山雷達，樹林防災降雨雷達再加入本市氣象防災行列，新北市政府將持續與氣象局合作，運用最新的降雨監測科技，獲取最即時的氣象觀測資料並納入水情及災情監控網，以利於災害應變中心開設期間預先掌握各項水情變化，並更有效迅速執行防救災應變措施，降低水災災損，使人民生命財產安全獲得保障。

(中時新聞網)