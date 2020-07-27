為促進老舊廠房外觀更新、提升園區整體美學，經濟部加工出口區管理處今年核定，位於臺中園區的佳凌科技、楠梓園區的台灣福雷電子及華泰電子，以及高雄園區的台灣松尾及台糖高雄分公司等5家公司，符合加工處推動自主更新的政策，共補助350萬元的整建維護經費，進行老舊廠房換新裝，更吸引廠商投入1,977萬元整建維護，更新美化區內老舊廠房面積達9,200平方公尺。

加工處表示，由於高雄、楠梓和臺中等三處加工區，建區至今已超過50年，部分廠房老舊亟待整建更新與美化，加工處從2015年即以公、私部門共同協力的方式推動，公部門除了進行區內公共設施更新外，5年來亦補助私部門廠商廠房進行風貌形塑，補助總金額已達1,250萬元，至今已補助25家廠商，美化廠房面積合計逾3萬3,000平方公尺，並吸引廠商投入近1億元進行整建，成果豐碩。

今年台中園區佳凌科技股份有限公司位於園區主要道路，完成廠房立面修繕及空地綠美化，大規模改善公司廠房外觀及園區風貌；楠梓園區台灣福雷電子股份有限公司及華泰電子股份有限公司亦完成廠房建築外觀整修，以建立企業形象；高雄園區亦有台灣松尾股份有限公司及台灣糖業股份有限公司高雄分公司施作廠房外觀及周邊種植樹木綠美化，形成園區亮點。

加工處表示，雖然老舊廠房更新相當困難，卻是園區脫胎換骨的契機，加工處已決定將園區建築景觀及風貌型塑改善列為長期工作， 每年編列預算持續推動老舊廠房風貌形塑的補助計畫，並公告受理廠商申請，同時持續推動園區基盤設施更新與功能提升，以公、私協力方式打造永續優質的園區環境與幸福園區。

(工商 )