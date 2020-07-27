主打平實價格享優質肉品的都會型輕消費品牌『鐵火』系列，目前已有牛排、燒肉及鍋物型態，精選進口肉品與和牛滷肉飯附餐無限供應的高CP值餐飲模式，在全台百貨商場大受歡迎。

位於高雄夢時代購物中心B1的鐵火牛排＆燒肉，自2019年底開幕後擁有穩定客群，為提供消費者更豐富餐點內容，鐵火牛排＆燒肉自7/27起升級為『鐵火燒肉PLUS』，每人只要438元起，即可免費無限加點優質肉品，烤料、和牛滷肉飯、蒸籠港點、炸物、冰品、飲料等無限供應；加價98元可另享霜降牛排及鮮美白蝦無限，提供高雄地區消費者超高CP值美味燒肉吃到飽。

另有海陸套餐每人728元起，除了11項肉品外，還可無限加點生蠔、白蝦、天使紅蝦、花枝四項海鮮，二人同行皆點海陸套餐，再送龍蝦乙隻，超級豐富澎湃的海陸燒肉盛宴，滿足同時想吃燒肉及海鮮的慾望。

鼓勵惜食不浪費，全桌完食可享95折，當月壽星揪伴同行可享四人同行一人免費。7/28～7/30連續三日，二人同行用餐打卡送霜降牛排乙份、四人同行用餐打卡一人免費。

業者指出，與價位相近的燒肉吃到飽餐廳相比，鐵火燒肉PLUS不惜成本嚴選優質肉品供應，讓消費者吃飽也吃巧。438元起的『經典套餐』，可無限加點以大麥、小麥、碗豆等天然穀物飼育，油脂適中肉質細緻的「丹麥國寶豬梅花」；肉質軟嫩油脂香濃的「特級雪花豬」；契約飼養、強調溯源管理，每日新鮮直送，滑嫩富彈性的去骨「高山土雞腿肉」；肉質細緻油脂豐富的宜蘭知名「櫻桃鴨」。498元起的『特上套餐』除了上述四種肉品，還可享用油豐肉嫩的「特級雪花牛」、肉質甘美軟嫩的「美國特級肋條」、爽口不膩的「健康低脂牛」、脂香Q脆的「松阪豬」共八種肉品。728元起的『海陸套餐』除上述八款肉品，再加上豐美多汁、香氣撲鼻的「煙燻豬培根」；油花均勻、肉質軟嫩甘美的「美國級上霜降牛」；略帶嚼勁鮮嫩多汁的「精選板腱牛」共十一款肉品，及生蠔、天使紅蝦、白蝦、花枝四款海鮮無限供應。

(工商 )