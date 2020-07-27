因疫情衝擊而延後3個月上市的汎德永業（2247），伴隨著台股行情創新高，也將啟動初次上市（IPO）。證交所表示，汎德永業IPO前公開銷售現金增資發行普通股896萬8,000股，每股面額10元，總額8,968萬元案，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第2項規定，預計自7月28日起申報生效。

(工商 )