鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉即將齊聚「珍賀齋」，三人在酒精的催化下達成協議。（公視提供）

公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》本週收視率再創新高平均高達3.2，25到49歲收視更達3.85，鍾欣凌曾提到收視破2.87要去加州犒賞演員，但因疫情改去蘆洲，如今順利突破演員們開心高喊：「蘆洲我們來了！」《我的婆婆》製作人陳慧玲表示：「能夠不斷破紀錄真的很感謝觀眾的支持，努力能被看見是一件很開心的事，我們蘆洲行已經準備好了，敬請期待。」

張書偉劇中飾演餅舖師傅「發貴」，播出後備受觀眾喜愛，他坦言「其實一開始沒想過會有這麼大的迴響，現在每週都很期待感受觀眾的熱情，有一種跟著劇一起成長的感覺。現在收視距離4越來越近了，男男吻我真的OK，讓我努力說服一下許孟哲。」

張書偉飾演耿直的糕餅師父，受到許多觀眾的喜愛。（公視提供）

收視高點落在許傑輝與黃姵嘉成功趕走3個惡房客，讓鍾欣凌可以保留下完整的老餅舖，也是婆媳倆冰釋的關鍵之一。相當受歡迎的片段是，黃姵嘉醉後在張書偉面前，展現脆弱與對前夫的思念，淚崩訴苦：「他喜歡的東西都忘記帶走了，他也忘記把我帶走了。」逼哭網友「怎麼說哭就哭」、「小鷗需要大聲哭出來」。

不少觀眾對於發貴何時愛上小鷗感到好奇，張書偉表示：「我們兩個一起在珍賀齋收訂單做餅時、她帶著我吃遍台北高級甜點、懂我想真材實料的做餅，這些種種的過程裡，慢慢發覺這個女孩很特別，雖然一開始跟所有蘇家人一樣，覺得她很帶衰，但漸漸發現小鷗的體貼、溫暖。真的表現出來愛慕她應該是我們兩個在視訊，我用木頭刻一隻海鷗那一次，才展現出我的愛意。」

張書偉在酒後思念已故好友。（公視提供）

第17集劇情將進入下一波轉折，鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉將齊聚「珍賀齋」，準備將餅舖重新開張。鍾欣凌的三個兒子Darren、王少偉、楊銘威不放棄，3兄弟決定聯手進行秘密計劃，討論如何奪取媽媽身上的錢。《我的婆婆》全劇共40集，每週六晚間9點在公視頻道首播，當天晚間11點在公視+（公視網路平台）首播，愛奇藝台灣站上架；週日中午12點在MOD(含HamiVideo)、myVideo上架； 週日晚間8點在LINE TV上架。

下集鍾欣凌的三個兒子Darren、王少偉、楊銘威捲土重來進行秘密計劃，討論如何奪取媽媽身上的錢。（公視提供）

(中時 )