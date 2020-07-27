今年的第二代iPhone SE，將螢幕尺寸從一代的4吋加碼到4.7吋，最新爆料顯示，蘋果還要繼續將其增大。

爆料達人Omega透霑，2021款iPhone SE將配備6.1吋螢幕，側面電源鍵整合Touch ID指紋識別。

由於iPhone SE2的機身等於照搬iPhone 8，外界猜測6.1寸的iPhone SE 3/SE Plus在三圍構形上或將於iPhone XR保持一致。

Omega還指出，6.1吋iPhone SE沒有瀏海，他猜測蘋果可能會在螢幕上挖孔。值得注意的是，目前傳言都傾向於認為iPhone 12中有兩款6.1吋機型，如果這番對2021款iPhone SE的爆料可信，那意味著明年此時，蘋果將有3款以上6.1吋機型可選，更加讓人好奇蘋果該如何打出差異牌，比如SE依然延續A13處理器、單攝？

(中時新聞網)