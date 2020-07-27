若水堂簡體書店將於9月底關閉台大門市、高雄門市，結束營業。（李欣恬攝）

若水堂簡體書店將於9月底關閉台大門市、高雄門市，結束營業。圖為台大店，有座位區，供選書、看書使用。（李欣恬攝）

擁有18年歷史的若水堂簡體書店，2020年9月底台大、高雄門市將熄燈，27日在粉絲專頁公告此一消息，不少讀者一聽到，第一時間到書店買書，至於關店原因，若水堂則表示不願受訪。

若水堂2002年在台中東海大學附近成立第一間店，隔年成立網路書店，之後陸續成立中原門市、高雄門市、成大門市、清華門市和台大門市，目前僅剩高雄與台大門市，預計9月底關店，網路書店已在22日停止服務。

淡江大學中文系副教授楊宗翰觀察，簡體書店過去曾有像若水堂這樣的連鎖店，也有像大路書屋單獨經營的書店，但近年在台灣簡體書店陸續關店的原因，「除了資訊取得方式變得多元、簡體書的定價提高、網路書店購買容易，書店代理簡體書進來，賣不完無法退貨，都有影響。」

此外，楊宗翰表示，早年取得簡體書並不容易，必須跟香港文星圖書訂購，「我會先預付一筆港幣，等書店寄每月書訊後勾選訂購，一來一往，要半年才能拿到書。」楊宗翰表示，現在普遍少了到書店淘書的文化氛圍，同樣是一大關鍵，「以前大家會一起到明目書社開箱，一起討論、選書，這樣的互動，是一種樂趣。」

讀者施先生表示，他第一時間得知消息，馬上跑來買書，「這邊進大陸出版的書，很齊全，學術性高，又恰好開在台大對面，老師和學生都可來這以買書。」施先生表示，台灣的翻譯書在速度更新上很快，「但廣度方面，如果可以有大陸翻譯版本補充，會更全面，現在要關門了，我覺得很可惜。」

讀者曾先生表示，他2005年在附近同樣經營簡體書的問津堂打工，「那時同樣經營簡體書店的還有秋水堂，頗為競爭。」曾先生表示，當時簡體書印刷較為粗糙，相對售價便宜，「很多愛看書的人，買書時都是一箱箱帶回家，現在不一樣了，簡體書印刷變得精美，排版設計、紙質選擇比10幾年前好，還有很多精裝版本，售價因此提高，可看出時代變化。」

讀者曾小姐表示，她經常到若水堂買書，包括哲學類、中醫類、建築營造類書籍，「這邊有一些書是在台灣其他書店不容易買到的，早年大陸印刷質量比較不好，現在簡體書，就西方營造、城市規劃類的書，翻譯品質比以前好很多，印刷質感也好，綜合起來蠻實惠的。」

(中時 )