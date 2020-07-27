民進黨桃園市中壢區議員王浩宇因言行受到非議，在地民眾憤而發起罷免活動，連署自6月下旬開跑，罷免總部也在6月底成立，第一階段3700份連署書已送達中選會。而「罷免王浩宇」總部今(27日)在官方粉專宣布，8月1上午10點，於罷王總部舉行「倒宇天光 邁向二階」的罷王軍誓師大會，並透露不管後面的路有多困難「就是要罷伊」！

該粉專提到，會選在8月1日舉行，原因就是向外界說，不管後面的路有多困難，我們罷王軍「就是要罷伊」！向社會大眾宣傳「倒宇天光」將邁入下一個階段。

至於，活動領銜人、公益傳播基金會執行長唐平榮過去談及發起罷免的原因時，他說，自己過去相當欣賞王浩宇，認為王積極向民眾推廣在地資訊，後來卻成為族群對立、造謠抹黑的角色，讓他相當失望，擔心小孩沒辦法擁有健康的政治環境，希望能在今年12月25日前讓王下台。

其實對於罷王總部正式成立，王浩宇曾說，罷免屬於公民權利，只能尊重，但做為議員，目前的當務之急就是把分內工作做好，努力關心中壢。

(中時新聞網)