長江今年最大洪水過境重慶主城

長江今年最大洪峰通過重慶湧入三峽 水庫入庫流量暴增

受到連續暴雨影響長江上游多條支流水位升高，大量洪水進入長江主幹流形成的今年第3號洪峰已於7月27日通過重慶，重慶長江寸灘站水位已上升今年以來最高的180.5公尺，首次超出警戒水位。重地地標朝天門平台已被上升的江水淹沒，27日下午洪峰往三峽前進，水庫入庫流量暴增至每秒6萬立方公尺。

據《央視新聞》報導，重慶市防汛抗旱指揮部副指揮長冉進紅表示，這是長江上游和嘉陵江今年以來出現的最大洪水，而目前長江重慶主城段流量和水位仍在持續上漲，預計27日深夜將出現最高水位。

長江支流嘉陵江於重慶段水位持續上漲，千年古鎮磁器口低窪段已被洪水淹沒。（圖／中新社）

報導說，長江上游岷江、嘉陵江及長江上游幹流、三峽區間來水明顯增加，7月26日長江2020年第3號洪水在長江上游形成，三峽水庫入庫流量快速上漲。嘉陵江已出現最高水位190.61m，距警戒水位3.89m；長江上游幹流寸灘站預計7月27日晚上將出現最高水位182.00～183.00m，將超警戒水位1.5～2.5m，其餘沙坪壩區與渝中區在27日晚間都將超過警戒水位。重慶市防汛抗旱指揮部辦公室已於昨日發佈江河洪水Ⅲ級預警、啟動防汛Ⅳ級應急回應。

據香港《經濟日報》報導，這個於近日形成的長江上游今年最大洪水已於27日早晨6時許過境重慶主城，寸灘水文站首次出現超警戒水位，嘉陵江邊的磁器口古鎮水位亦超出警戒水位3米公尺，數十商舖被淹，江水也淹沒重慶地標建築朝天門的平台與碼頭。兩江觀光遊船已停運，沿江物流市場也被水淹，當地社區在附近路段入口拉起警戒線，義工勸阻市民下河游泳玩水。

(中時新聞網)